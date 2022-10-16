كلوب يتحدث عن هدف صلاح ويهاجم آراء جوارديولا بعد قمة الريدز أمام السيتي

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن فوز فريقه على مانشستر سيتي بهدف دون رد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول بهدف وحيد على السيتي أحرزه محمد صلاح نجم ليفربول في الدقيقة 75 بطريقة رائعة.

وقال ‏كلوب عبر المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول: "أداء جيد جدًا، أعتقد إنه بيوم عادي لايمكنك المحاولة ضد السيتي حيث عليك بذل قصارى جهدك وهذا ما فعلناه ودافعنا ضدهم بشكل جيد جدًا واغلقنا المساحات وقمنا بتدخلات جيدة بالتوقيت المناسبة".

وأضاف: "صلاح لعب مباراة استثنائية وأداء مذهل وكبير والهدف كان عالمي".

‏وواصل: "البعض من الصحفيين قال تخيل لو صلاح اضاع تلك الفرصة، لقد تحكم صلاح بالكرة بشكل جيد واستغل قوته البدنية. الهدف رائع جدًا". ‏

وأكمل: "لقد كنا متقدمين وتدخل لاعب السيتي بتلك الطريقة وكانت امامي مباشرة لذلك كنت غاضب جدًا، بالطبع لحظة لم افخر بها لكن حدثت (يقصد الطرد). ‏

وعن تصريحات جوارديولا قال: "سمعت البعض (يقصد بيب جوارديولا ) قال ان الحكم اتخذ القرار [بإلغاء هدفهم] بسبب صخَب المشجعين في آنفيلد لكن ماذا عن الخطأ على صلاح؟ لم يؤثر مشجعي آنفيلد اليس كذلك؟ لكن ماذا عن خطأ هالاند؟ اليس السحب من القميص وإسقاط اللاعب [فابينيو] ليس كافيًا بأن يكون خطئًا؟".

وكان جوارديولا قد أشار إن هدف السيتي قد تم إلغاءه لأن المواجهة كانت على ملعب أنفيلد، الأمر الذي أثار كلوب خلال المؤتمر الصحفي.