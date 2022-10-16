ماليزيا تسجل أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 2023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و865 ألفا و480 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 13 حالة قادمة من الخارج، و 2010 حالات إصابة محلية.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 1699 حالة تعاف أمس السبت، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 23 ألفا و881 حالة.

ولم تسجل ماليزيا أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد مستقرا عند 36 ألفا و415 حالة.