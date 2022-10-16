بابا الفاتيكان يعلن تمديد عمل مجلس كنسي بشأن إصلاح الكنيسة الكاثوليكية لمدة عام

أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أنه سوف يتم تمديد عمل مجلس مؤلف من الأساقفة بشأن إصلاح الكنيسة الكاثوليكية لمدة عام، حتى نهاية 2024.



وقال البابا بعد الصلوات في ساحة القديس بطرس" من الضروري عدم العجلة".



وأعلن البابا، أنه سوف يقوم بتقسيم الجمعية العامة للأساقفة، التي كانت من المقرر أن تنتهى العام المقبل، إلى جلستين. الأول سوف تعقد من 4 حتى 29 أكتوبر 2023، والثانية بعد عام في نفس الشهر من عام 2024.



ومنذ أكثر من عام مضى، افتتح البابا، المجلس، الذي كان سوف يستمر لمدة عامين. ويضم المجلس أساقفة، ولكن البابا أراد أن يشارك فيه جميع الكاثوليكيين.



وسوف يناقش المجلس إلى أي مدى تحتاج الكنيسة الكاثوليكية للتغيير. وسوف يتم إرسال نتائج المشاورات لروما بصورة منتظمة.