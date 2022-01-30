 لميس الحديدي: مصر في نهاية التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بـ 5 مليارات جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لميس الحديدي: مصر في نهاية التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بـ 5 مليارات جنيه

بسنت حسين
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:53 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 4:53 ص

قال الإعلامية لميس الحديدي، إن صندوق النقد الدولي أعلن عن 4 نقاط من المفاوضات مع مصر، منها ضبط الأداء المالي لسعر الصرف.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة “on”، مساء السبت، أن قرض مصر من صندوق النقد الدولي، يتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار، مؤكدة أن الدولة تحسم القضايا الكبرى للسياسات الاقتصادية بمشاورتها مع صندوق النقد الدولي.

وأوضحت أن مصر في المرحلة الأخيرة من التفاوض، وهناك مباحثات يتم مناقشتها في الوقت الراهن، مؤكدة أن إتمام الاتفاق على مستوى الخبراء، وسيتم عرضه بعد ذلك إلى مجلس إدارة صندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي.

سبق، وذكر الدكتور محمد معيط، أن مصر في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وستنتهي المفاوضة قريبا، مؤكدًا عدم وجود اشتراطات تؤثر على المواطنين بشكل سلبي، وعدم الاقتراب من الدعم.

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