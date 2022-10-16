أعلنت أجهزة الأمن التونسية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من رصد وتحديد مكان وجود أحد العناصر الإرهابية الخطيرة وإلقاء القبض عليه.



وحسب موقع قناة "نسمة"، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إنه تعقب العناصر التكفيرية والكشف عن تحركاتها ومخططاتها الإرهابية.



وأوضحت الوزارة أن هذا العنصر الإرهابي صادر في شأنه عدة أوامر بضبطه وحكم يقضي بسجنه لمدة 14 سنة.



وأشارت إلى ضبط 3 عناصر تكفيرية مرافقة له.



وذكرت أنهم كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل مدينة منزل عبد الرحمن في ولاية بنزرت نحو إحدى الدول الأوروبية.



وأكدت أنه كان بحوزتهم مبلغ من المال من العملات الأجنبية، والذي تم مصادرته.