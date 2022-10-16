أنشيلوتي يعود لخطته القديمة في التشكيل المتوقع لريال مدريد للكلاسيكو أمام برشلونة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الإسبانية بشكل خاص، إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الرابعة والربع من مساء اليوم الأحد، حيث كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز.

يتصدر برشلونة، قبل مباراة اليوم، جدول ترتيب «لا ليجا» برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد منافسه في مباراة اليوم، مما يزيد لقاء الكلاسيكو حماسًا وندية، من أجل بحث كل فريق عن الانفراد بالصدارة، بالإضافة إلى التفوق على غريمه التقليدي.

وتعد تلك المباراة رقم 100 على مستوى كلاسيكو الأرض التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، المعقل التاريخي لريال مدريد، ولكن مباراة اليوم ستشهد مواجهة جديدة وخاصة بين ثنائي الهجوم كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم، بدوافع كبيرة، أهمها التأكيد على قدرة الفريق في الدفاع عن لقبه المتوج به في الموسم الماضي، أمام فريق برشلونة المتجدد بعدد كبير من الصفقات خلال فترة الانتقالات المنصرمة، بالإضافة إلى رغبة الفريق في العودة لمستواه المميز بعد تراجع الأداء في أخر مباريات الفريق الملكي.

كما يسعى ريال مدريد بقيادة المدرب المخضرم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للثأر بعد خسارة كلاسيكو الدور الثاني من الليجا بالموسم الماضي، في عقر داره برباعية نظيفة.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أدريان لونين

خط الدفاع: داني كارباخال، إيدير ميليتاو دافيد آلابا وفيرلاند ميندي

خط الوسط: فديريكو فالفيردي، توني كروس ولوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما ورودريجو جويس