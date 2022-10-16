وزير القوى العاملة من بغداد: العمل العربي المشترك طريق أساسي نحو التكامل الاقتصادي

شدد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على أهمية العمل العربي المشترك، باعتباره طريقاً أساسياً نحو التنمية والتقدم الاقتصادي، ومواجهة كل التحديات التي تواجه عالم العمل وقضاياه، مؤكدا أن الدولة المصرية داعمة لكل السياسات التي تهدف إلى دعم العمل العربي المشترك، والتكامل الاقتصادي، والحوار المجتمعي بين الأطراف كافة.



وأشاد الوزير، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، بالدور الذي تلعبه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، مهنئًا وزير العمل العراقي سالار عبدالستار؛ لانتخابه رئيساً لمجلس إدارة المنظمة في دورته الجديدة، وكذلك جدد التهنئة فايز المطيري على تجديد الثقه فيه كمدير عام للمنظمة في مؤتمر العمل العربي.



وذكر شحاتة، أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مجموعة من البنود، منها: انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الآراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "96" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، "14-15 مايو 2022" القاهرة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي الدورة "48"، "18-25 سبتمبر 2022 / القاهرة"، وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين السادسة والتسعون "مايو 2022"، والسابعة والتسعون "أكتوبر 2022"، وكذلك التقارير التكميلية للمدير العام.