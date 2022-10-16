قد يبدو تزيين أظافر طفلتك الصغيرة أحيانًا أمرًا لا يقاوم، لكن هناك بعض الأشياء التي قد يجب على الأمهات أخذها في الاعتبار قبل طلاء أظافر أصابع طفلهم الصغير.

فقد أظهرت الأبحاث الأولية أن طلاء الأظافر التقليدي، حتى تلك التي توصف بأنها "خالية من السموم"، يمكن أن تكون سامة وتشكل مخاطر صحية محتملة على الأطفال.

ونشر موقع "مام لافز بيست" مجموعة من المعلومات حول أضرار طلاء أظافر الأطفال والرضع.

• هل طلاء الأظافر آمن للأطفال والرضع؟

-يحتوي طلاء الأظافر على مجموعة من المواد الكيميائية، بعضها يؤدي إلى اختلال الغدد الصماء، ما يضر بجهاز الطفل الحساس للطفل، لأنه لا يزال في طور النمو.

-ومن جانب آخر عندما يبدأ الأطفال في استكشاف العالم من حولهم، فإنهم يميلون إلى مضغ أيديهم؛ ما يسبب ابتلاع بعض شظايا طلاء الأظافر، وقد يُصاب بالتسمم.

-تعتقد بعض الأمهات أن الحل البسيط لإبقاء طلاء الأظافر بعيدًا عن فم الطفل هو وضعه على أصابع القدم فقط، ولكن تلك الأصابع الصغيرة لا بد أن تصل إلى الفم في مرحلة ما، وكثيرة ما تمتص تلك المسامات الصغيرة تلك المواد الكيميائية الضارة.

• إرشادات يجب وضعها في الاعتبار عند الرغبة في وضع طلاء الأظافر للأطفال:

-إذا قررت وضع طلاء الأظافر، تأكدي من جفافه تمامًا قبل أن يمسك صغيرك بأصابعك.

-الحرص على وضع طلاء أظافر غير سام على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى، على الرغم من أنه من الأفضل تجنبه خلال تلك الفترة.

-الحرص على وضعه في مكان مفتوح، وذلك لكي يستطيع الطفل التنفس.

- الحفاظ على زجاجات الطلاء مخزنة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

-تجنب ترك طلاء الأظافر على أظافر طفلك لمدة تزيد عن يوم أو يومين.