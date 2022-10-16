أكد أحمد الجارحي، مدرب مساعد سلة الأهلي، أنه كان هناك تعنت كبير من اللجنة المنظمة للبطولة العربية.

وقال الجارحي خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان هناك تعنت كبير من اللجنة المنظمة من قبل البطولة العربية وهذا كان له تأثيرا كبيرا على حضور الجماهير".

وأكمل: "لم نتعامل بهذه الطريقة مع أي نادي وكنا نستفلا الجميع على أفضل مستوى ولم أرى ما حدث من قبل في أي مكان". وأشار: "دخول الجماهير كان مجاني في البطولة التي أقيمت في الاسكندرية الموسم الماضي".

وأضاف: "أعتذر للجماهير عن أخطائنا ونلوم أنفسنا على هذه الهزيمة، ارتكبنا أخطاء داخل الملعب وكجهاز فني لكن ذلك ليس مبررا للهزيمة".

وأتم: "لكن كان يجب ان أخد حقي من الأخطاء التحيكيمية التي حدثت لنا خاصة في واقعة إيهاب أمين".