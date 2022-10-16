 صلاح: هدفنا تحسين مركزنا في الدوري والفوز على السيتي خطوة للأمام - بوابة الشروق
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صلاح: هدفنا تحسين مركزنا في الدوري والفوز على السيتي خطوة للأمام

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 8:01 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 8:03 م

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول، بعد تألقه أمام مانشستر سيتي وتسجيله لهدف الفوز باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح الهدف الوحيد في الدقيقة 75 بعد صناعة من أليسون بيكر حارس المرمى ليقود الريدز لتحقيق النقاط الثلاث وإلحاق الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.

وقال صلاح عبر قناة سكاي سبورتس البريطانية: "أهم شيء بالنسبة لنا أن نأخذ النقاط الثلاث ونستمر في ذلك. أتمنى أن نبدأ في الفوز بالمباريات ، الأسابيع القليلة الماضية لم تكن الأفضل".

وأضاف: "صنعنا الفرص اليوم. عندما ضاعت الفرصة الأولى لي كنت هادئا عرفت أن هناك فرصة أخرى قادمة".

وواصل: "نركز على مباراة واحدة في كل مرة. لا نفكر في اللقب (التحدي) في الوقت الحالي. الجميع هنا يجب أن يكون في وضع أفضل. اللاعبون متحمسون للفوز مرة أخرى".


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