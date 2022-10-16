مدير معهد جوته بالإسكندرية: مصر تبذل جهودا كبيرة استعدادا لمؤتمر المناخ

أكدت مدير معهد جوته بالإسكندرية زابينه أرلنفاين، أهمية ما تبذله مصر من جهود للتنسيق للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المرتقبة نوفمبر القادم بشرم الشيخ، متابعة أن كل المدن والأماكن في مصر تشهد نشاطًا ملحوظًا من أجل الاستعداد لهذا الحدث الدولي.



وأضافت أرلنفاين، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن جميع المواقع تشهد وتنظم ورش عمل وفعاليات متعددة ومبادرات لزراعة الأشجار تزامنًا مع قمة المناخ.



كما أشارت إلى أهمية أسبوع البيئة وحماية المناخ الذي ينظمه معهد جوته بالإسكندرية في توقيت يسبق مؤتمر قمة المناخ.



وتابعت أنه من المهم للغاية نشر الوعي بين الجميع بضرورة الحفاظ على البيئة وآلياته الفعالة.



وقالت: "نحن نعمل على جذب الجميع الأطفال والشباب والكبار من أجل نشر الوعي بأهمية نشر الوعي البيئي التي يشارك فيها الجمهور مع المتخصصين ونعرض الأفلام التي تناقش قضايا البيئة بالمجان".



واختمت حديثها: "ننفذ مبادراتنا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الذين يركزون على نشر الوعي البيئي من خلال تدوير المخلفات، وتعزيز دور الفن في الحفاظ على البيئة".