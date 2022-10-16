«سياحة النواب» تبدأ غدا جلسة حوار مجتمعي حول قانون الغرف السياحية

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عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، لبحث مقترحات الأعضاء حول خطة عمل اللجنة.

وأكدت نورا علي أن العالم يمر بأزمات متتالية أدت إلى تأثر قطاعي السياحة والطيران، ما يستلزم خطوات جادة للتغلب على حجم التحديات، موضحة أن اللجنة ستعقد غدا جلسة استماع وحوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إصدار إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها".

وتضمنت أبرز مقترحات الأعضاء، بحث سبل الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها الدولية، ورفع الوعي المجتمعي السياحي، وتعزيز دور هيئة تنشيط السياحة في جذب أسواق جديدة.

وتضمنت التأكيد على أهمية مناقشة سبل النهوض بسياحة اليخوت وتوفير بنية تحتية متطورة لهذا النمط السياحي، والاستفادة من الأحداث الرياضية في الترويج السياحي، وبحث أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي.

وشملت بحث مدى إمكانية الترويج للمنتج المصري داخل المطارات المصرية، ومتابعة خطة وزارة الطيران لتطوير المطارات، وتحديث آلية إجراءات دخول المسافرين.

وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة في اجتماعي اللجنة بعد غد الثلاثاء.