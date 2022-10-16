جمعية ألمانية: هناك نحو 200 ألف طفل من الأذكياء والنوابغ في ألمانيا

كشف تقييم الجمعية الألمانية للأطفال الموهوبين بألمانيا، أن هناك أكثر من 200 ألف طفل ومراهق في مدارس التعليم العام بالمانيا يعدون من الأذكياء والنوابغ.



وقالت نائبة رئيسة الجمعية زابرينا هينينج، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "لا يكون الأذكياء أو النوابغ أصحاب أعلى أداء؛ فغالبا لا يتم تلبية احتياجاتهم الذهنية؛ ومن ثم لا يمكن تطوير قدراتهم"، مضيفة: "نرى مصائر محزنة".



ومن جهتها، قالت فيبكه لوش التي ترأس معهدا معنيا بعلم نفس المواهب في ولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا، إن الأطفال الأذكياء والموهوبين للغاية يكون لديهم قدرات معرفية واجتماعية وعاطفية عالية جدا، ولكنهم "يغرقون" في النظام التعليمي.



يذكر أن هناك إجمالي 4ر8 مليون تلميذ وتلميذة في مدارس التعليم العام بألمانيا حاليا.