نائبة تعترض على تعديلات قانون الزراعة: لابد من سكن بيئي مناسب للفلاح

اعترضت النائبة سحر بشير معتوق، عضو مجلس النواب، على تعديلات بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 الذي يغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

وانتقدت النائبة خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ عدم توافق التعديلات مع البيئة الخاصة بالفلاحين.

وأشارت إلى نص الدستور الذي يتحدث عن الحق في السكن البيئي المناسب، وقالت: "سكن بيئي مناسب، وليس وحدة سكنية غرفتين".

وانتقدت النصوص القانونية التي تؤدي لإصدار أحكامًا على بعض الفئات، وقالت "فوجئنا بأحكام صادرة على ناس بسيطة صيادين محكموم عليها أحكام عسكرية إزاي لازم الناس دي نوفر لها المكان المناسب".

وأشارت إلى التناقض بين استخدام الحكومة للأراضي الزراعية والقيود التي تطبقها على الفلاحين، وقالت "بنروح نطلب وزارة الزراعة ونقول عايزين نعمل مدرسة أو مستشفى على الأرض الزراعية، قبل ما نحكم على الفلاح نوفر له الخدمات".