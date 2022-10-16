كوريا الشمالية تهنئ الصين بمناسبة بدء المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني

بعثت كوريا الشمالية برسالة تهنئة إلى الصين بمناسبة بدء المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وتعهدت بمواصلة العمل مع بكين لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري على ثقة بأن المؤتمر سيكون تاريخيا يضمن التقدم للصين ويحفز جميع الأشخاص على تحقيق هدف ازدهار الصين من خلال تعزيز القدرة القيادية للحزب الشيوعي الصيني والزعيم شي جين بينج، وذلك وفقا لوسائل إعلام رسمية في بيونج يانج.



وأضافت الوسائل الإعلامية الرسمية أن حزب العمال الكوري والحزب الشيوعي الصيني يدافعان عن المصالح المشتركة للشعبين ويقودان بقوة القضية الاشتراكية، مشيرة إلى أن الحزبين يدعمان ويتعاونان بشكل ثابت مع بعضهما البعض على الرغم من البيئة الدولية المعقدة.