رئيس أطباء التأمين الصحي في ألمانيا يطالب ببداية جديدة لرقمنة الممارسات الطبية

طالب رئيس أطباء التأمين الصحي القانوني في ألمانيا، أندرياس جاسن، ببداية جديدة كاملة لرقمنة الممارسات الطبية.

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية، قال جاسن إنه لا الملف الإلكتروني للمريض ولا الوصفة (الروشتة) الإلكترونية يعملان حتى الآن.

وأضاف: "يجب الآن التحلي بالشجاعة لإنهاء التقنيتين المختلتين وظيفيا على نحو واضح وأخذ أموال جديدة وبدء كل شيء من جديد مرة أخرى، وربما يكلف هذا مليار يورو آخر أو أكثر. لكن بهذا الوضع الحالي ستحرق الرقمنة الكثير من الأموال أيضا وستعيق العيادات في عملها ولن تجدي شيئا في نهاية المطاف".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، رد فلوريان لانتس المتحدث باسم رابطة شركات التأمين الصحي على كلام جاسن قائلا إن "رقمنة النظام الصحي لا تحتاج إلى بداية جديدة بل تحتاج إلى المضي قدما بشكل حازم مع تقديم حلول براجماتية".

وأعرب لانتس أيضا عن اندهاشه للأريحية التي يطالب بها جاسن بتوفير أموال من دافعي الاشتراكات ودافعي الضرائب وأضاف: "من يتحدث فقط عما لا يمكن حدوثه، لا يقدم تغييرات إيجابية".

كان الملف الإلكتروني للمرضى في ألمانيا بدأ في يناير 2021 بمشاركين متطوعين. وسيتضمن الملف نتائج فحوص وصور أشعة وقراءات معملية وسيكون متاحا للأطباء الذين يسمح لهم المريض بالدخول إلى الملف.

وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالروشتة الإلكترونية بشكل إلزامي خلال العام الحالي لكن هذه الخطوة تأجلت.

وكان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعلن أمس السبت اعتزامه المضي قدما في تفعيل الملفات الإلكترونية للمرضى.



