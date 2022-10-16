بايدن عن فشل خطة ليز تراس لخفض الضرائب البريطانية: توقعت ذلك

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علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خطة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، لخفض الضرائب التي "فشلت" وتم التخلي عنها بعدما أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني.

ونقلت صحيفة "فاينينشال تايمز"، عن بايدن قوله للصحفيين خلال زيارة أجراها إلى ولاية أوريجون، إن قرار تراس ومحاولتها لخفض الضرائب لمواجهة اضطرابات السوق والضغوط السياسية كان "متوقعا".

وأضاف: "لم أكن الوحيد الذي أعتقد بأن الأمر كان خطأ".

وتابع: "لم أتفق مع القرار، لكن اتخاذ هذا القرار أمر عائد إلى بريطانيا، وليس لي".

وكان خفض الضرائب محور برنامج الإصلاح الاقتصادي المتشدد الذي أعلنته تراس ووزير المال المقال كواسي كوارتنج.

وكانت الخطة سيتم تمويلها من خلال ديون بمليارات الجنيهات الإسترلينية، ما أثار حالة ذعر في أسواق المال من إمكانية تسبب الأمر بزيادة معدلات التضخم بينما ترزح العائلات البريطانية تحت وطأة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.