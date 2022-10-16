الكرملين: بوتين لا يعتزم لقاء نائب الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء محادثات بشأن الحبوب

كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، الذي يزور موسكو حاليا، لإجراء محادثات بشأن الحبوب.



وقال بيسكوف -في تصريح خاص لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأحد، ردا على ما إذا كان بوتين سيجتمع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الحالية لموسكو- "لا.. لا يعتزم بوتين لقاء جريفيث".



وكان مصدر دبلوماسي قد أبلغ "تاس"، في وقت سابق، أن مسئول الأمم المتحدة وصل إلى موسكو اليوم لإجراء محادثات بشأن اتفاق تصدير الحبوب.