الفاو: كورونا والحرب في أوكرانيا زادتا القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي في العالم

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، إن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا زادتا القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وأضاف الواعر، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه، أنه مع ارتفاع نسبة استيراد الغذاء في المنطقة العربية، فقد أصبحت أكثر عرضة لاضطرابات وتقلبات أسواق الغذاء العالمية، وهو ما دفع بالعديد من بلدان المنطقة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الخاصة بالأمن الغذائي.

وشدد على الارتباط الوثيق بين الماء والغذاء، قائلا إنه من المهم لبلدان المنطقة إجراء تقييمات واقعية لتوفر المياه، وضمان الموائمة بين استراتيجياتها للمياه والأمن الغذائي.

وأضاف: "وعلى المستوى القُطري، تعمل المنظمة بدعم من الحكومة السويدية، على تعزيز القدرات الوطنية على التخطيط الاستراتيجي للمياه، مع التركيز على أدوات ومنهجيات الإدارة المتكاملة للمياه، مثل محاسبة المياه وتدقيقها، وإنتاجية المياه، وجمع البيانات وتحليلها، والعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء".

وتابع: "وفي هذا الخصوص، فإن ابتكارات مثل الري باستخدام الطاقة الشمسية، والري الدقيق، والزراعة المائية أو تحلية المياه، تفتح آفاقا جديدة، وعلينا أن نستغل العلوم والابتكارات لتحقيق أمن الغذاء والمياه".

وشدد الواعر على التزام منظمة الأغذية والزراعة بدعم بلدان المنطقة ومساندتها في العمل من أجل تحقيق أمن المياه والغذاء.

وأضاف أن المنظمة تعمل حاليا بشكل وثيق مع أربع بلدان، هي: مصر، والأردن، وفلسطين، وتونس، للبدء في تطبيق المبادئ التوجيهية لتحسين طرق ٠ستخصيص المياه للزراعة.