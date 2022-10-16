 الدفاع البيلاروسية: نحو 9 آلاف جندي روسي سيتمركزون في بيلاروسيا - بوابة الشروق
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الدفاع البيلاروسية: نحو 9 آلاف جندي روسي سيتمركزون في بيلاروسيا

مينسك - أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 8:02 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 8:02 م
قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن ما يقرب من 9 آلاف جندي روسي سيتمركزون في بيلوسيا في إطار ما وُصف بـ "التجمع الإقليمي" للقوات لحماية حدودها.

وقال رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي التابعة لوزارة الدفاع -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" اليوم الأحد- "بدأت أولى القطارات التي على متنها الجنود الروس - الذين هم جزء من (التجمع الإقليمي) - في الوصول إلى بيلاروسيا"، مضيفا "ستستغرق عملية النقل عدة أيام".

وأشار إلى أن إجمالي عدد الجنود سيكون أقل بقليل من 9 آلاف شخص، موضحًا أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات بشأن هذا الصدد في وقت لاحق.

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