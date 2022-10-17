علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتصريحات شقيقها بشأن إيداعها -غصبا- في مستشفى للعلاج من الإدمان والتعاطي، قائلا: «شيرين ممكن في أي لحظة تنتحر وتنتهي».

يأتي ذلك تعقيبا على مداخلة هاتفية لمحمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، الأحد، قال إن شقيقته تعاني من الإدمان وتعاطي المخدرات بالتزامع مع التصالح بينها وبين الفنان حسام حبيب، متهما إياه بالتعاون مع مجموعة من الكارهين للفنانة المصرية الشهيرة؛ وتعمد تعطيل مسيرتها، وتغيير سلوكها، وتحريضها على عائلتها وذويها.

واستكمل أديب، أن الفنانة شيرين هي «إحدى ثروات الدولة المصرية»؛ متمنيا تدخل نقابة المهن الموسيقية وحل الأزمة سريعا، واحتواء الفنانة التي تمر بظروف عصيبة، وفقا لقوله.

وتابع: «شيرين بتضيع يا جماعة.. إن لم تكن ضاعت بالفعل»، منوهًا إلى أنه أول من التقى بها أثناء انطلاقتها الفنية مع الفنان تامر حسني.