قوى عاملة لنواب: حل 4% فقط من ملفات التصالح على مخالفات البناء ينذر بمشكلة كبيرة

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لحل مشكلة القانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء وملفات التصالح، حيث أن هناك 2مليون و800 ألف ملف تصالح، ولم يتم حل سوى 100 ألف ملف فقط، بنسب تتراوح ما بين 3.5% إلى 4% وهو ما ينذر بوجود مشكلة كبيرة بعد 3 سنوات ويجب حلها.

وأضاف "منصور" في حواره عبر زووم، لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لحل مشكلة المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، يجب حل ما أعاق القانون السابق، قائلا: "أطلعت سريعًا على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة ولدي بعض الملاحظات وسأقوم بتقديم مشروع قانون بالمجلس غدًا لمعالجة هذه الملاحظات".

وأردف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح يشير إلى أن التقسيط كان على 3 سنوات ومشروع القانون المقدم من الحكومة يشير إلى أن التقسيط على 5 سنوات ولكن في الفترة من 3 إلى 5 سنوات سيكون هناك فوائد، ولكن ملاحظاتي تتمثل أن المصريين غير متحملين ويجب زيادة سنوات التقسيط لـ 5 سنوات دون وجود فوائد على المصريين.

وأشار إلى أن أغلب من حصلوا على نموذج 10 للتصالح لم يستفيدوا منه، مؤكدًا أن هناك أماكن فقدت مقومات الزراعة ولابد من مراعاتها ضمن قانون التصالح.