الرئيس الصيني يتعهد بالانتصار في معركة التكنولوجيا

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بأن بلاده سوف تنتصر في معركتها لتطوير تكنولوجيا مهمة استراتيجيا، مما يؤكد مخاوف بكين بشأن حملة أمريكية لعزلها عن إمكانيات الرقائق المتطورة.



وقال شي، خلال خطاب، في بكين، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي يعقد مرتين في العقد: "سنركز على احتياجات استراتيجية وطنية ونحشد القوة لتنفيذ أبحاث علمية وتكنولوجية محلية رائدة، وسنكسب المعركة في التقنيات الأساسية الرئيسية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وأضاف أن الاقتصاد رقم 2 في العالم سيسرع من الإبداع في مجالات، رئيسية "للاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا" مضيفا أن "الصين ستمضي قدما بشكل أسرع لتدشين مشروعات وطنية رئيسية، ذات أهمية استراتيجية طويلة الأجل".



ولم يكشف شي عن تفاصيل بشأن تلك الجهود.