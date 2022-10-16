استعادة إمدادات الغاز إلى 500 منزل في إيزيوم الأوكرانية عقب هجمات

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحرز مزيدا من التقدم في إصلاح منشآت الطاقة عقب موجة من الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة مساء اليوم السبت إن أوكرانيا بدأت في استعادة إمدادات الغاز في مدينة إيزيوم شرقي البلاد بمنطقة خاركيف.

وأضاف أن: "أول 500 أسرة في البلدة استعادوا الغاز في منازلهم بالفعل"، بينما استعاد أكثر من 3000 منزل إمداد الغاز أمس الجمعة.

وذكر الرئيس: "إني ممتن لجميع من يعيدون للأوكرانيين الحياة الطبيعية"، بعد موجة من الهجمات الرئسية التي استهدفت إمدادات المياه ومنشآت الطاقة في وقت سابق.

كما دعا زيلينسكي السكان إلى تفهم أن شركات الطاقة ستضطر إلى تقنين إمداد الكهرباء.

وأوضح الرئيس الأوكراني "أننا نعمل على استعادة النظام" في مناطق خاركيف وخيرسون ودونيتسك التي احتلتها روسيا.