شي جين بينج: قوة الصين لتشكيل العالم زادت بشكل كبير

ذكر الرئيس الصيني شي جين بينج، في بكين اليوم الأحد، في خطاب موسع لافتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي يستمر على مدار الأسبوع أن نفوذ الصين الدولي وجاذبيتها وقوتها لتشكيل العالم، زاد بشكل كبير، محذرا من بيئة دولية غير مستقرة بشكل كبير.

وأضاف شي في الخطاب "في مواجهة التغييرات الجذرية في المشهد الدولي، حافظنا على إرادة استراتيجية صلبة وأظهرنا روحا قتالية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابع شي: "من خلال هذه المساعي، قمنا بحماية كرامة الصين ومصالحها الأساسية، وأبقينا أنفسنا في وضع جيد؛ سعيا وراء التنمية وضمان الأمن".

وفيما يتعلق بكوفيد-19، دافع شي عن سياسة بلاده في القضاء على كوفيد-19، قائلا إن تلك السياسة تحمي الشعب والاقتصاد.