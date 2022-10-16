وزير الخارجية اليمني يتهم الحوثيين بالتعنت في التعامل مع مساعي السلام

دعا وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى مقاربة "واقعية" في التعامل مع جماعة الحوثي بعد تهديدها باستهداف شركات نفطية في اليمن والسعودية والإمارات.



جاء ذلك خلال لقائه في الرياض مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.



وقال ابن مبارك إن "تعنت وصلف الحوثيين في التعامل مع مساعي إحلال السلام في اليمن يؤكد عدم رغبتهم بتحقيق السلام وعدم اكتراثهم بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشونها".



وأضاف أن "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب الى حالة السلام حرصاً في المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار".



واتهم وزير خارجية اليمن جماعة أنصار الله، بـ"التملص من استحقاقات السلام والسعي لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني خلال الشهور الماضية".



من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى "وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام"، مجدداً "دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن".