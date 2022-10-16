سجن عامل 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه للإتجار في المخدرات بسوهاج

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قضت محكمة جنابات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن خمس سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار في المخدرات بجرجا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة لشهر أبريل لسنة 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "س. أ"، 33 عاما، تهمة إحراز مواد مخدرة "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار مع مبلغ مالي وهاتفي محمول للتواصل مع عملائه، والدراجة البخارية لتسهيل تنقله لترويج المخدرات.

وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.