القوات الأوكرانية تشن معركة جديدة لتحرير خيرسون من السيطرة الروسية

بدأت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، شن معركة جديدة لتحرير مقاطعة خيرسون من السيطرة الروسية، رغم أنه لم يتضح بعد من الروايات الروسية إلى أى مدى استعر القتال في المنطقة.

وأفاد نائب رئيس مدينة خيرسون المعين من قبل روسيا، كيريل ستريموسوف، بتعرض المدينة لقصف بالمدفعية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من صد الهجوم.

ورغم ذلك، أفاد المدونون العسكريون الروس بإستمرار القتال المستعر لبسط السيطرة، حيث قام الجانب الأوكراني بنشر العديد من الدبابات والعربات المدرعة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق في تقريرها المسائي حول الوضع الجاري: إن "خيرسون كانت من بين أهداف الهجمات الصاروخية والجوية لموسكو على مدار اليوم".