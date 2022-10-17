وزير الدفاع السعودي: نستغرب الاتهامات الزائفة بوقوفنا مع روسيا

أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد عن استغرابه من اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على تويتر: "الاتهامات الزائفة للسعودية بالوقوف مع روسيا لم تأت من أوكرانيا".

وفي سياق آخر يتعلق بقرار "أوبك+ "بخفض إنتاج النفط قال الأمير خالد بن سلمان، إن قرار "أوبك" اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة".

وكتب وزير الدفاع السعودي: "على الرغم من أن قرار أوبك +، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! ‏إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟":

يذكر أن السعودية سبق أن رفضت الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات.

وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أمريكا".