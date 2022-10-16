قال المصرفي هشام عزالعرب، مستشار محافظ البنك المركزي، إن أخطر الأزمات التي تواجه الدولة اقتصاديا هي معدلات «التضخم»، مؤكدًا أنها يندرج تابعها الأسعار، وسعادة المواطنين، واستقرار السوق، وأزمات أخرى.



وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن التخضم حاليا مرتفع وسيظل مرتفعا، وهذا هو حال العالم أجمع، متابعًا: «العالم كله عنده مشكلة مع الدولار».



وذكر أن من الضروري البحث عن تعظيم الأصول، بالتزامن مع التدفقات النقدية داخلية كانت أو خارجية، مشيرًا إلى أن تنظيم الأصول أمر سيؤدي لخفض فائدة خدمة الدين.