الحكومة الألمانية تعلن أنها لن تعاود تقديم اختبارات كورونا المجانية

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن الحكومة الاتحادية لن تعاود تقديم اختبارات كورونا المجانية للمواطنين رغم ارتفاع أعداد الإصابات.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأحد إنه يجب الإبقاء على الإجراء الخاص بدفع مساهمة بقيمة 3 يورو في تكلفة الاختبار الواحد، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه في الصيف الماضي.

وأضاف لاوترباخ أن الأمر يتعلق بإمكانية التمويل مشيرا إلى أن الاختبارات المجانية كانت كلفت الدولة في الفترة الأخيرة مليار يورو في الشهر "هذا لا يمكن احتماله. وأقول بصراحة إن الأمر لا يستحق". وقال الوزير إنه بخلاف ذلك " فإننا سنقوم بهذا الأمر بالقدر الذي نحتاجه".

تجدر الإشارة إلى أن اختبارات كورونا المجانية لم تعد مجانية لكل المواطنين في ألمانيا منذ أواخر حزيران/يونيو الماضي واقتصرت فقط على مجموعات معينة معرضة للخطر وعلى مناسبات معينة بينما يتم إتاحة هذه الاختبارات بمساهمة بقيمة 3 يورو بالنسبة لبقية المناسبات مثل الفعاليات داخل القاعات المغلقة.

وتابع لاوترباخ أن هذه التدابير الحكومية "ليس لها معنى" في ظل وصول نسبة من لديهم أجسام مضادة في دمائهم إلى 95% هنا في ألمانيا في الوقت الحالي، وقال إن هذه التدابير لا تحمي من وقوع إصابات جديدة ولا من حدوث مسارات خطيرة للمرض ولاسيما لدى كبار السن.

وفيما يتعلق بوقف العديد من الدول المجاورة لألمانيا العمل بقيود كورونا، قال لاوترباخ إن أعداد الإصابات تتزايد أيضا في العديد من الدول الأوروبية " وسوف يتضح ما إذا كانت هذه الدول ستتحمل هذا الأمر أي بإجراءات التخفيف التي تم إقرارها، وما إذا كانت ستتحمله على مدار الخريف والشتاء".

وقال لاوترباخ إنه يتعين عليه أن يعمل مع ما يراه يوميا وهو أن " عبء المستشفيات آخذ في التزايد ولدينا أَسِرَّة أقل من اللازم".

كانت جمعية المستشفيات الألمانية طالبت أمس السبت الولايات التي عاد فيها وضع كورونا إلى التوتر على نحو متزايد داخل المستشفيات، بالعودة إلى الارتداء الإجباري للكمامة في القاعات المغلقة.