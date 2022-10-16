واشنطن: طائرات عسكرية أمريكية وكندية تحمل مدرعات تصل هايتي

وصلت طائرات عسكرية تابعة للولايات المتحدة وكندا إلى عاصمة هايتي، بورت أو برنس، حاملة معدات أمنية لصالح الشرطة الوطنية في البلاد، حسبما ذكرت حكومتا الولايات المتحدة وكندا في بيانهما المشترك الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية مساء السبت.

وجاء في البيان "اليوم، وصلت طائرات عسكرية أمريكية وكندية إلى بورت أو برنس، في هايتي، لنقل المعدات الأمنية الحيوية التي اشترتها حكومة هايتي، بما في ذلك المركبات التكتيكية والمدرعة، والإمدادات إلى المدير العام للشرطة الوطنية الهايتية. ويعتبر تسليم المعدات جزءا من عملية مشتركة بين طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الكندية".

وكان رئيس وزراء هايتي أرييل هنري قد طالب في وقت سابق المجتمع الدولي بطلب للمساعدة في مواجهة العصابات المسلحة والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد.