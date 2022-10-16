القوى العاملة: مكاتب التمثيل العمالي في إيطاليا والسعودية ولبنان تسترد حقوق عمال مصريين بالخارج

تلقت وزارة القوى العاملة 3 تقارير من مكاتب التمثيل العمالي ببلدان إيطاليا ولبنان والسعودية بشأن دورها في إعادة حقوق لعمال مصريين بالخارج.



وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي في إيطاليا محمود حمزاوي - وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد - إنه في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن مساعدة المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول على مستحقاتهم لدى هيئة التأمينات الإيطالية "INPS"، تم تحويل قيمة المعاشات المستحقة للمواطنة ف.م.ق ونجلها من محافظة المنوفية عن والدهم المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ وفاته، مع إقرار معاش شهري لهما، وذلك على حسابهما البنكي بجمهورية مصر العربية، وبالمتابعة مع المواطنة المذكورة أفادت باستلام هذه المستحقات، وأن المبلغ الذي تم تحويله بلغ 17000 يورو بما يعادل نحو 325 ألف جنيه مصري.



وأضاف حمزاوي أن المكتب تلقى أيضا التماس من المواطنة ز.م.ع من محافظة الدقهلية بشأن تضررها من وقف صرف المعاش المقرر لها عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا،وقد قام بالتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية "INPS"، وسيتي بنك ،المنوط به تحويل المعاشات المستحقة إلى المستفيدين خارج إيطاليا للوقوف على أسباب وقف هذا المعاش، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استئناف صرف المعاش المقرر للمواطنة بانتظام، وتم توعيتها بما يجب اتباعه للحيلولة دون انقطاع صرف المعاش مرة أخرى في المستقبل.



من جهته، أوضح مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة أحمد رجائي أن المكتب رصد استغاثة سيدة مصرية لإصابة أخيها ودخوله المستشفى بالرياض، وعلى الفور قام بالتواصل مع إدارة مدينة الملك سعود الطبية بالرياض والتي أفادت بوصول العامل أمير محمد فارس عطا الله ويبلغ من العمر 26 عاماً، محولا إليها من مستشفى الإيمان وفي حالة غيبوبة تامة، وعليه تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، وحجزه بالعناية المركزة لمتابعة حالته، وبالمتابعة مع الطبيب الاستشاري إبراهيم سليمان رئيس قسم العناية المركزة، أفاد باستقرار حالته الصحية واستعادة وعيه بدرجة كبيرة، وسيتم خروجه بعد الاطمئنان على حالته بشكل كامل، كما قام أعضاء "المكتب" بزيارة العامل في المستشفى ونقلوا تحيات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة للعامل وتمنياته له بالشفاء العاجل، كما تم التواصل مع والدة العامل أثناء الزيارة وطمأنتها بمتابعة الوزير لحالة ابنها واستمعت من الطبيب الاستشاري إلى استقرار حالته.



وعن أسباب الإصابة تبين أنها نتيجة مشاجرة مع بعض العاملين من جنسيات أخرى، وعليه تم العرض على السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض والذي كلف القسم القانوني بالقنصلية بالمتابعة المتواصلة للحفاظ علي حقوق العامل المصري.



في السياق ذاته أكد مكتب التمثيل العمالي ببيروت برئاسة شيرين سيد عبدالجواد، أنه تلقى شكوى من المواطن ا. ا. م. ع. ا والذي يتضرر من رفض صاحب العمل التنازل عن كفالته للعمل لدى صاحب عمل جديد على الرغم من انتهاء صلاحية إقامته دون تجديد، وقد قام المكتب العمالي بالتواصل مع صاحب العمل الذي وعد بقيامه بإعطاء العامل تنازل عن كفالته إلا لم ينفذ ما وعد به، وعليه قام المكتب العمالي بالتقدم بطلب إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني بعد أن تم شرح موضوع الطلب، ووافقت السلطات المختصة على نقل كفالة المواطن دون تنازل من الكفيل القديم ،وقام المكتب العمالي بإبلاغ المواطن وصاحب العمل الجديد برقم الموافقة، وتقدم المواطن وصاحب عمله الجديد إلى مقر الأمن العام لتنفيذ الموافقة تمهيداً لحصوله على الإقامة المؤقتة حتى يتسنى له الحصول على اجازة العمل ومن ثم الإقامة السنوية.