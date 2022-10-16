يشهد جاليري "ذا أرتس هب"، افتتاح معرض "الإبحار إلى القمر" "Sailing to the Moon"، وذلك في الفترة من 12 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، للفنان التشكيلي محمود حمدي.

من أجواء المعرض: "لم تكن المسافة كبيرة سيرا، ولكنني أحسست بدوران الأرض. رأيت القمر كبيرا لدرجه أنني داعبت بظلي ظلال الحشائش الطويلة على أنغام مجرى المياه. لشيئ في نفسي تمنيت ألا أصل، وأن يستمر الطريق. رأيت مجرى المياه وقد تحول لنهر عريض بلونه الأبيض القمري، رأيته يحمل سفينة كبيرة وأنا على ظهرها.. وصلت إليه، واحتسينا من كؤوس لامعة، وحكى لي، أصغيت له، فحكيت له، بدأ بالصراخ مغصوبا، وصرخت معه. سألني لماذا صرخت؟ أجبت بأنني لم أكن أصرخ به، بل كنت أصرخ معه، كنت أصرخ إلى الأرض بعنف الذئاب المناجية، واستكملت رحلتي صوب القمر".

جدير بالذكر أن الفنان محمود حمدي، ولد في الجيزة 1980 وتخرج في كلية التربية الفنية في 2002.

قدم الفنان 6 معارض فردية: (معرض الطابق الخامس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - 2006 ؛ مركز سعد زغلول للفنون 2008. مركز الجزيرة للفنون 2011 ، صالة إيزيس بمتحف مختار 2014. مركز الإبداع الفني بالإسكندرية 2016 ومركز الجزيرة للفنون 2018. كما شارك حمدي في العديد من المعارض الوطنية والدولية منها: عدة صالونات شبابية ؛ بينالي البحر الأبيض المتوسط للفنانين الشباب في إيطاليا 2008 ؛ كايرو دوكومنتا 2010/2012 ؛ الندوة العربية في كتارا - الدوحة 2014. معرض قافلة أمين في القاهرة - واشنطن 1 نيويورك. صالون القاهرة 2016/2018 ؛ تصوير الكتاب - غاليري موجو في دبي 2016. فاز حمدي بجائزة صالون الشباب عام 2009. عمل الفنان في مجال الإدارة الثقافية ؛ عمل كمنسق تركيب لقاعة الفلكى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2006 ، ثم مدير مسرح الجنينة بحديقة الأزهر بالقاهرة 2007. بعد ذلك بدأ العمل بوزارة الثقافة عام 2008 كمدير برنامج الفن فى الفنون الشعبية والعروض. ثم مدير مركز كرمة بن هانى الثقافى - قطاع الفنون التشكيلية 2009/2012. ثم ، أمين الفنون البصرية في TCC ، مركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى يوليو 2019. يعمل حاليًا كقيم فني بجمعية الجيزويت منذ أغسطس 2022).

يشار إلى أن "ذا أرتس هب"، قاعة عرض فنية تأسست عام 2020 في الشيخ زايد ثم انتقلت إلى الزمالك، وتعد مساحة فنية متعددة المنصات، تخدم عملائها من خلال توفير منصة على الإنترنت وصالة العرض، وتعمل على اكتشاف ودعم الفنانين الموهوبين الجدد.

تتمثل مهمة القاعة في أن يكون مكانًا للتجربة والإلهام، من خلال المجموعات والمعارض الفنية التي تقدم جميع الأساليب والوسائط الفنية بما في ذلك القطع الفنية المخصصة. بالنسبة للعملاء ، فإنهم ينصحون، ويصممون، ويختارون مسبقًا القطع الفنية ذات القيمة لإضافة لمسة من الجمال من أجل عملائهم.

يتمتع The Arts ’Hub برؤية متميزة ليكون أحد أكثر المنصات المرغوبة في مصر للفنانين المحترفين والفنانين من الجيل المتوسط لإنشاء وعرض وتسويق إبداعاتهم الفنية. مركز للفنون يخدم مصر والعالم العربي.