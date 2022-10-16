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بالصور.. الزمالك يقدم صفقاته الجديدة لجماهيره

محمود عيسى
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 1:42 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 1:55 م

قدم أمير مرتضي منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الأحد، الصفقات الجديدة لجماهير القلعة البيضاء.

وعقد الزمالك بمقر النادي في ميت عقبة بصالة (حسن حلمي) صفقاته الجديدة لجماهيره، ولوسائل الإعلام التي حضرت لتغطية المؤتمر الصحفي.

وتعاقد الزمالك، مع 10 صفقات، لدعم صفوف الفريق استعدادا لاستكمال المشوار الإفريقي والدفاع عن لقب الدوري الممتاز والذي سينطلق يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، ويواجه الأبيض فريق سموحة على ستاد المقاولون العرب.

وصعد اللاعبين الجدد لمنصة المؤتمر الصحفي لتحية جماهير نادي الزمالك والحاضرين، تقدمهم إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي، والبنيني سامسون أكينيولا، ومصطفى الزناري، ومصطفى شلبي، وعمر جابر، ويوسف حسن، وعمرو السيسي، ومحمد صبحي، وغاب نبيل عماد دونجا بسبب إصابته وعلاجه في قطر.

 

 


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