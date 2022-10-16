سجَّلت قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو مليار و584 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، بانخفاض نسبته 4ر3 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م والبالغة مليارًا و640 مليونًا و800 ألف ريال عُماني ، وفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وكشفت البيانات ، التي أوردتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت ، أن إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان بلغت خلال الشهر قبل الماضي نحو 192 مليونًا و400 ألف ريال عماني منخفضة بنسبة 7ر9 % الماضي مقارنة مع يوليو الماضي .

وأشارت الإحصاءات الأولية إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية حتى نهاية الشهر قبل الماضي بلغت 40 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بانخفاض نسبته 34 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أوضحت البيانات انخفاض القيمة المتداولة لعقود البيع بـنسبة 04ر0 % لتسجل 770 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، إلى جانب انخفاض عدد عقود البيع بـنسبة 7ر17 % ليسجل 46 ألفا و577 عقدا مقارنة بـ 56 ألفا و611 عقدا خلال الفترة نفسها من عام 2021.