خيري رمضان: عدم الإفراج عن مستلزمات إنتاج الدواجن يسبب خسائر كبيرة للمستوردين

علق الإعلامي خيري رمضان، على ما تم تداوله من عزم بعض منتجي الدواجن، بإعدام الكتاكيت لعدم توافر الأعلاف في السوق، قائلا "هذا أمر ينذر بخطورة الموقف خلال الفترة المقبلة".

وأضاف خيرى رمضان، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت: ليس المستثمر طارق هلا الوحيد من العاملين بالمجال الداجني والحيواني الذي قد يقوم بهذا الإجراء بسبب نقص الأعلاف في السوق أو ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة.

وتابع: "تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بشأن التسريع من عمليات الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من المواني، ومازال المستوردين يشتكون من عدم الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج بالموانىء مما يسبب خسائر مادية للمستورد فضلًا عن نقص مستلزمات الصناعة بالسوق المحلي".