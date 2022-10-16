سفير مصر في أوكرانيا: خاطبنا الجامعات الأوكرانية لتجميع كل بيانات الطلاب المصريين والتواصل معهم

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبر "الفيديوكونفرانس" مع عدد من الطلاب المصريين الدارسين بدولتي أوكرانيا وروسيا للاطمئنان عليهم في ظل تداعيات أحداث الحرب الروسية الأوكرانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.



حضر اللقاء السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أيمن الجمال سفير مصر في أوكرانيا، والسفير نزيه النجاري سفير مصر في روسيا، والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري في روسيا وممثلي الجالية ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.



واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالتأكيد على أنه يأتي في إطار متابعة أحوال الطلاب المصريين الدارسين في كل من أوكرانيا وروسيا، والاطمئنان على وجودهم في أماكن آمنة ومعرفة ما هو الوضع على الأرض لكي يتثنى حسن التصرف في حالة حدوث أية أزمات أو تفاقم الموقف.



وأضافت الوزيرة أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن متابعة أحوال الطلاب المصريين بروسيا وأوكرانيا بناء على مستجدات تطورات الأوضاع في كلا الدولتين.



وذكر السفير أيمن الجمال السفير المصري في كييف، أن الوضع في أوكرانيا أصبح غير مستقر تماما، ولهذا تم مخاطبة وزارة الخارجية بإصدار توجيه للمصريين المقيمين في أوكرانيا بسرعة المغادرة في أقرب وقت ممكن لحين استقرار الأوضاع، ومن سيستمر فعليه تسجيل بياناته في السفارة المصرية لمتابعته وهو ما وافقت عليه على الفور، نظرا لسوء الأوضاع خصوصا عقب ضرب 11 مدينة أوكرانية وضرب محطات توليد الكهرباء والتي تنتج نحو 80% من الطاقة الكهربائية في أوكرانيا.



وتابع: "كل تلك الأحداث أدت إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المدن في أوكرانيا من يومين وهناك مدن انقطع بها لمدة 5 أيام، كما تم تعميم بيانات عن انقطاع الكهرباء لعدد من الساعات يوميًا، كما تم ضرب عدد من محطات المياة الساخنة، لافتًا إلى أن إذا استمرت الأحداث على هذا النهج فسيكون الأمر صعبًا للغاية للإقامة في ظل هذه الظروف، وخصوصًا ونحن على مشارف فصل الشتاء ومع العجز في الكهرباء ستكون الحياة صعبة جدًا؛ حيث إن كل شيء في أوكرانيا غالبا يعمل بالطاقة الكهربائية من سيارات وإنترنت وتوصيل المياه الساخنة، فضلًا عن أنظمة التدفئة في فصل الشتاء والتي تصل فيه درجات الحرارة إلى تحت الصفر.



وبخصوص الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا أكد السفير المصري أنه تمت مخاطبة الجامعات في أوكرانيا لتجميع كل بيانات الطلاب المصريين والتواصل معهم، لافتًا إلى أن السلطات الأوكرانية أبرمت اتفاقيات مع عدد من الجامعات الأوروبية للانتقال إليها من الجامعات الأوكرانية وتم إبلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتفاصيل هذا البروتوكول ليكون أمام الطلاب اختيار، إما النقل من الجامعات الأوكرانية إلى أي من هذه الجامعات، أو العودة واستكمال دراستهم في مصر.



وخلال اللقاء الذي دام لمدة 3 ساعات بمشاركة نحو 69 طالبا مصريا في روسيا وأوكرانيا، دار حوار مباشر بينهم وبين وزيرة الهجرة والسفراء المصريين بالدولتين، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات، وعلى رأسها الحصول على أوراقهم الثبوتية من الجامعات الأوكرانية حتى يستطيعوا التقدم بها لأي جامعة أخرى سواء في مصر أو خارجها.



ومن جهته، أكد علي فاروق رئيس الجالية في أوكرانيا، مخاطبة كل الجامعات في أوكرانيا بالتعاون مع السفارة المصرية في كييف وممثل مركز وزارة الهجرة لشباب الدراسين، لتجميع بيانات الطلبة للحصول على أوراق الطلاب المصريين، ولكن واجهتنا عقبة نقص المعلومات التي يدلي بها الطالب عن نفسه بشكل كامل.



وتابع: وجدنا بعد مخاطبة الجامعة أن هناك مصروفات سابقة لم يتم دفعها ولذلك فالجامعة متحفظة على الأوراق لحين سداد تلك المصروفات، بالإضافة إلى صعوبة تحويل الأموال إلى شركات نقل الأموال وعدد من البنوك في أوكرانيا والعمولة المرتفعة، وأيضًا صعوبة تحرير التوكيلات والشحن متوقف بين مصر وأوكرانيا، مما يشكل صعوبة في سداد تلك المصروفات، مقترحًا أن يتم التواصل مع الجهات المعنية بأن يتم التحويل لحسابات الجامعات مباشرة.