شوط أول سلبي في قمة البريميرليج بين ليفربول والسيتي

انتهى الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت الشوط الأول تكافؤ بين الفريقين فكان الاستحواذ 55 ٪ لصالح السيتي مقابل 45 ٪ لصالح الريدز.

ولم يشهد الشوط فرص خطيرة بالمعنى، ولكن كانت هناك بعض التهديدات على المرمى من قبل الفريقين لكن دون جدوى.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة خلف أرسنال بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 10 نقاط ولكنه لعب مباراة أقل.

ويقود محمد صلاح، هجوم الريدز وبجانبه روبرتو فيرمينو وديوجو جوتا.