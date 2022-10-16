إيران تقول إنها أقوى من الاستسلام أمام العقوبات والتهديدات الأمريكية القاسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران قوية وصامدة للغاية ولا يمكن أن تستسلم أمام العقوبات الأمريكية "القاسية والتهديدات السخيفة"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الاحتجاجات الجارية في إيران.



وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، أن كنعاني قال، عبر حسابه على موقع إنستجرام، إنه منذ بداية التطورات الأخيرة في إيران، دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن "أعمال الشغب" في البلاد للمرة الألف من خلال تصريحات تتدخل في شؤون البلاد.



وتابع: "لن تفاجئنا تصريحات بايدن ولا تدخلات الأمريكيين، لأن التدخل والعدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي".



وقال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: "منذ انقلاب أغسطس 1953 وحتى اليوم، نسجل في أذهاننا بشكل جيد سياسات الحكومة الأمريكية المعادية لإيران"، مشيرا إلى إمكانية رؤية "جرائم وعنف" الولايات المتحدة في كل مكان في العالم.



وقال الكنعاني مخاطبا السياسيين الأمريكيين: "الصيد في المياه العكرة عادتكم".



وأضاف: "لكن ضعوا في اعتباركم أن إيران موطن لرجال ونساء معتزون بأنفسهم. في وطننا الأم، نتحدث معا، سنحاول مداواة جروح إيران الكبيرة والصغيرة، وسندافع عن استقلال بلدنا".



وكان بايدن قد دعا، أمس الأول الجمعة، قادة إيران إلى عدم التعامل بعنف مع المحتجين في البلاد.



وقال بايدن إنه "أصيب بصدمة" من الاحتجاجات الحاشدة، مضيفا أن الولايات المتحدة تقف مع "النساء الشجاعات" في إيران.



وتشهد إيران احتجاجات منذ أسابيع على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر الماضي بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب عدم التزامها بقواعد الزي الإسلامي الصارمة للنساء.