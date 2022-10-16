إيطاليا تسجل 38 ألفا و968 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة

سجلت إيطاليا، 38 ألفا و968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و73 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 23 مليونا و69 ألفا و745، والوفيات إلى 177 ألفا و956.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 141 مليونا و230 ألفا و296 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.