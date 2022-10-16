يشعر البيت الأبيض "بخيبة أمل شديدة" حيال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أنه لا يثق في الولايات المتحدة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن "خيبة الأمل تلك سببها أنه منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، استأنفت إدارته إرسال مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الشعب الفلسطيني التي قطعت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".

وكان عباس التقى الرئيس الروسي على هامش قمة دولية في كازاخستان، وأبلغه أن الفلسطينيين لا يثقون بأمريكا وأن الولايات المتحدة لا تستطيع التوسط بمفردها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال عباس: "نحن لا نثق بها ولا نعتمد عليها ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون أمريكا هي الطرف الوحيد في حل المشكلة في الشرق الأوسط".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه "سعيد وراضٍ" عن دعم روسيا للفلسطينيين، متابعا: "روسيا تتمسك بالعدالة والقانون الدولي، وهذا يكفينا".

ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين وصفهما بالمطلعين على القضية أن مسؤولي إدارة بايدن غاضبون وأوضحوا ذلك لمستشاري عباس.