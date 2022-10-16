 «ساعدناكم بملايين الدولارات».. تصريحات عباس مع بوتين تخيب أمل إدارة بايدن - بوابة الشروق
الأحد 16 أكتوبر 2022 1:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

«ساعدناكم بملايين الدولارات».. تصريحات عباس مع بوتين تخيب أمل إدارة بايدن

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 1:11 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 1:11 م

يشعر البيت الأبيض "بخيبة أمل شديدة" حيال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أنه لا يثق في الولايات المتحدة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن "خيبة الأمل تلك سببها أنه منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، استأنفت إدارته إرسال مئات الملايين من الدولارات لمساعدة الشعب الفلسطيني التي قطعت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب".

وكان عباس التقى الرئيس الروسي على هامش قمة دولية في كازاخستان، وأبلغه أن الفلسطينيين لا يثقون بأمريكا وأن الولايات المتحدة لا تستطيع التوسط بمفردها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال عباس: "نحن لا نثق بها ولا نعتمد عليها ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون أمريكا هي الطرف الوحيد في حل المشكلة في الشرق الأوسط".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه "سعيد وراضٍ" عن دعم روسيا للفلسطينيين، متابعا: "روسيا تتمسك بالعدالة والقانون الدولي، وهذا يكفينا".

ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين وصفهما بالمطلعين على القضية أن مسؤولي إدارة بايدن غاضبون وأوضحوا ذلك لمستشاري عباس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك