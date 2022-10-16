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مصر
نائب: العفو الرئاسي يؤكد نجاح الحوار الوطني واستراتيجية حقوق الإنسان
الإفتاء تجيب: ما حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب؟
برلماني: قرارات العفو الرئاسي تتويج لجهود القيادة السياسية
الحركة الوطنية: المؤتمر الاقتصادي تحرك شجاع من القيادة السياسية
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الفاو: كورونا والحرب في أوكرانيا زادتا القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي في العالم
اجتماعات هامة في مجلس الأمن غدا حول مراقبة فض الاشتباك في الجولان والعقوبات على هاييتي
الحكومة الألمانية تعلن أنها لن تعاود تقديم اختبارات كورونا المجانية
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صلاح يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد تألقه أمام مانشستر سيتي
جمعة يقترب من العودة للمشاركة مع الزمالك
بعد تألق صلاح وتريزيجيه.. اجتياح مصري لشباك الأندية الأوروبية هذا الأسبوع
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فيلم الحفرة يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير كعمل أول بمهرجان ماكيشمثران بالهند
نانسى فى «علشانك».. تؤكد ما كان مرفوضًا فى الماضى أصبح مقبولًا فى زمن أغانى المهرجانات
ريهام الشنواني: أقدم شخصية بنت تتمنى الزواج من أي شخص في فيلم «هاشتاج جوزني»
الفنانة فيدرا تنتهي من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل إيجار قديم
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البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 6.708 تريليون جنيه بنهاية يوليو
توقعات بوصول قيمة قرض صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار
نائبة رئيس بنك التنمية الإفريقي: تغير المناخ يمثل تحديا كبيرا لقطاع المياه
حوادث وقضايا
إحالة شخصين لمفتي الجمهورية لاتهامهما بقتل عامل لسرقة دراجته البخارية
سجن عامل 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه للإتجار في المخدرات بسوهاج
مقتل شخص خلال مشاجرة في منطقة العقاد بأسوان
مصرع سيدة وإصابة طفلتها بعد أن صدمهما قطار في قرية الجعافرة بأسوان
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