الفاو: كورونا والحرب في أوكرانيا زادتا القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي في العالم

اجتماعات هامة في مجلس الأمن غدا حول مراقبة فض الاشتباك في الجولان والعقوبات على هاييتي