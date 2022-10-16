 شعبة المخابز: تقديم طلب للتموين شرط شراء دقيق فاخر بسعر 8700 جنيه - بوابة الشروق
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شعبة المخابز: تقديم طلب للتموين شرط شراء دقيق فاخر بسعر 8700 جنيه

أحمد علاء
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 12:35 ص

شدد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، على أهمية قرار وزارة التموين بطرح الدقيق الفاخر بسعر 8700 جنيه للمخابز.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء السبت، إن أسعار الدقيق الفاخر كانت قد وصلت إلى 14 ألف جنيه للطن في الفترة الماضية.

وأضاف غراب، أن هذا الدقيق تُنتج مع المكرونة والخبز الفينو والحلويات.

وأشار إلى أن من يرغب في الانضمام لهذه المنظومة يمكنه تقديم طلب لمديرية التموين ويتسلم جوابا للحصول على الدقيق بهذا السعر.

ولفت إلى أن القرار يقتصر على المخابز التي ستتقدم للمديريات للحصول على الدقيق بهذا السعر، مؤكدا أن المخابز ستلتزم بالأسعار أمام المواطنين.

واستبعد أن يتم إدراج مصانع الحلويات في هذه المنظومة، باعتبار أن الخبز هو الأكثر أهمية.

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