ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم في شمال تركيا إلى 41 شخص

قالت السلطات التركية إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مناجم الفحم في شمال البلاد ارتفع إلى 41 قتيلا اليوم السبت.

وذكرت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم/ السبت/ أن 110 أشخاص من عمال المناجم كانوا يعملون في منجم "أماسرا" المملوك للدولة والواقع في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في مقاطعة بارتين الساحلية المطلة على البحر الأسود، وذلك عندما وقع الانفجار مساء أمس الجمعة.

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت أمس أن انفجاراً وقع داخل منجم فحم شمالي البلاد أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل، موضحة أن الانفجار وقع في منجم "TTK Amasra" في بلدة أماسرا بمقاطعة بارتين الساحلية.

وعلّق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن الحادث قائلاً "إن تقييماً أولياً يشير إلى أن الانفجار ناجم على الأرجح عن اشتعال".