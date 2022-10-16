الصين تدرس زيادة تخفيف قيود مكافحة كورونا على الحدود مع هونج كونج

من المحتمل أن تخفف الصين القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا على الحدود مع هونج كونج، ويشمل ذلك خفض فترة الحجر الصحي الإلزامي في فندق للقادمين من المدينة، ووفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست.



ونقلت الصحيفة عن السياسي تام يو شونج القول أنه يمكن خفض فترة الحجر الصحي الإلزامي الحالي ومدتها سبعة أيام للمسافرين القادمن من هونج كونج إلى أربعة أيام فقط بحلول نهاية العام.



ويعد تام هو النائب الوحيد للمدينة في اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني الصيني.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النظام الحالي للدخول عبر الحدود البرية إلى مدينة شنزين هو إجراء قرعة بالنسبة لنحو 2000 مكان يوميا من أجل الحجر الصحي في الفنادق. وتتسم المنافسة بالشراسة، حيث يستغرق الأشخاص أياما للفوز بمكان.



وقد تعهد الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي باستعادة العلافات الدولية للمدينة، وصلتها بالبر الرئيسي، وهي تركيبة صعبة في ظل اتباع بكين لسياسة صارمة فيما يتعلق بمكافحة كورونا.