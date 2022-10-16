الرئيس الصيني: التنمية الاقتصادية هي أولوية رئيسية للحزب الشيوعي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، مجددا على أن التنمية الاقتصادية هي "أولوية رئيسية" للحزب الشيوعي، وهو مؤشر على أن بكين ستواصل إعطاء أولوية للنمو على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون تحولا نحو تركيز أكبر على الأمن القومي.



وفي افتتاح مؤتمر الحزب العشرين في بكين، حيث من المرجح أن يحصل شي على ولاية ثالثة في السلطة، قال شي إن "التنمية عالية الجودة هي الأولوية الرئيسية لبناء دولة اشتراكية عصرية في كل الجوانب"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وأضاف أن التنمية "أولوية رئيسية" للحزب في الحكم، مكررا الصياغة التي استخدمها كل زعيم حزبي، في خطاب مؤتمر الحزب، منذ جيانج زيمين في عام 2002.



وكان شيء قد ألقى الضوء بشكل كبير على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المخاوف الأمنية والنمو الاقتصادي منذ عام 2020، مما دفع بعض المحللين للإشارة إلى أن شي ربما يتخلى عن شعار التنمية أولا اليوم الأحد.