رضا عبد العال : المنستيري ضعيف لا يمكن الحكم على كولر حاليا

أشاد رضا عبد العال، باداء أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي ، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا ، والتي جمعت الفريقين على ستاد السلام و انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " الأهلي لم يختبر أمام الاتحاد المنستيري ، نظرًا لتواضع مستوى الفريق التونسي فنيًا ، كما أنه لا يمكن الحكم على مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء في هذا التوقيت ، والحُكم سيكون حال مواجهة منافس قوي ، سواءً في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا ، والبداية أمام الاسماعيلي الأربعاء المقبل في انطلاقة مشوار المارد الأحمر ".