 انطلاق عمليات فرز أصوات الناخبين بالانتخابات المحلية الجزئية في الجزائر - بوابة الشروق
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انطلاق عمليات فرز أصوات الناخبين بالانتخابات المحلية الجزئية في الجزائر

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 6:26 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 6:26 ص

انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين، مساء اليوم /السبت/ في الانتخابات المحلية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية في ولايتي بجاية وتيزي وزو؛ الواقعتين بشمال شرقي الجزائر بعد غلق مكاتب التصويت.
وأعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في تصريحات صحفية، أن نسبة المشاركة النهائية بلغت أكثر من ٣٠ في المائة بولاية بجاية، وأكثر من ٣٣ في المائة بولاية تيزي وزو.
يُذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبي بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية التي جرت في ٢٧ نوفمبر الماضي، و هو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.


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