الصحة العالمية والصحة تتبنيان آليات لتفعيل شعار «دواء بلا ضرر»

اعتمدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية آليات لتفعيل شعار (دواء بلا ضرر)، جاء ذلك على هامش اليوم العالمي لسلامة المرضى وهو أحد أيام الصحة العامة العالمية التي تنظمها المنظمة، وقد عينت هذا اليوم في عام 2019 جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون باعتمادها السابع عشر من سبتمبر يوما عالميا لسلامة المرضى.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، استهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام تحقيق: رفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية بسبب ارتكاب الأخطاء واتباع ممارسات غير مأمونة في مجال المداواة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمونية الأدوية، وإشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى منع ارتكاب الأخطاء في المداواة والحد من الأضرار الناجمة عنها.



كما استهدف اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام ، تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في استعمال الأدوية بمأمونية، وتوسيع نطاق تنفيذ التحدي العالمي الذي يواجه المنظمة بشأن سلامة المرضى: الدواء دون أضرار.



واحتفالاً بهذا اليوم تعكف منظمة الصحة العالمية على تنظيم سلسلة ندوات عبر الإنترنت بشأن مأمونية الأدوية، وإعداد عدد من الحلول والمنتجات التقنية بشأن مأمونية الأدوية في عام 2022.



وفي هذا السياق تحديداً، وقع الاختيار على موضوع "مأمونية الأدوية" بوصفه موضوع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022، تحت شعار "الدواء دون أضرار".